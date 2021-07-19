Відомий шеф-кухар і суддя проєкту Володимир Ярославський показав свою спортивну статуру

Як передає Politeka.net, суддя популярного проєкту "Майстер Шеф" і відомий український шеф-кухар Володимир Ярославський відомий так само своєю відмінною фізичною формою.

Цього разу Володимир поділився у своєму Instagram правилами, які допомагали йому схуднути. І також додав знімок, де оголив торс і показав свою ідеальну спортивну фігуру.

"Продовжую розповідати про звички, які допомогли мені схуднути.

Я зрозумів, що тимчасова мотивація не працює. Зміна харчування на тиждень або місяць не підходить. Необхідно змінити і виробити нові алгоритми харчування і взагалі життя. Не чекати моменту, коли можна буде їсти булки, а думати про те, що треба їсти правильно завжди. Насолоджуйтесь якісними продуктами і простими смаками, дайте собі час звикнути жити по-новому..." - пише шеф-кухар.

Шанувальники Володимира в коментарях дякують за поради і захоплюються мотивацією: "Останнє фото вогонь. Ви, Володимир, в прекрасній формі", "Спасибі за поради!", "Ви молодець"

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