51-річна українська співачка Ірина Білик показала кадри зі своїм новим другом

Популярна артистка встигає не тільки займатися творчістю і виховувати сина, а й вести соцмережі, пише Politeka.net.

У своєму пості в Instagram співачка показала свого нового друга. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Артистка зняла свого нового улюбленця - хом'ячка в клітці, який їв насіння.

"Як не з'їм, так понадкушую 😂

Мій новий.....

друг

Мотя 🐹

Але не знаю 🤷 🏼 ♀ ️ чи то дівчинка, чи то хлопчик...

Варто дізнаватися взагалі? 🤔

Це ж так приємно мати

Просто друга!",- написала артистка.

За три години публікація зібрала майже 4000 переглядів і багато коментарів.

"Обожнюю ваші пісні минулих років👏", " маленьке диво!❤👍👍👍👏👏👏", "Клас хороший 😺 ще не кусав?", "Яка бубочка 😉🙂 Іринка, це просто диво🙂", "Яка смакота😍", " Другу "просто так" пощастило з господинею 😊💕", "Клас, у мене теж є хом'ячок, хлопчик Рік😍😍😍", "Ойй який хальосенький🙂 пухнастик🥰", "Джунгарики кусючі.Треба руки з милом помити перед тим як брати інакше гризне)", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Ірина Білик вдруге стала мамою у шлюбі з фотографом Асланом Ахмадовим. Подружжя розлучилося, про що зірка повідомила цього року.

Відомо, що сина подружжя, Табриза, виносила сурогатна мама.

Нагадаємо, що Білик після чергового розлучення відповіла про нове заміжжя і пристрасті

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