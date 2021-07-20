51-річна українська співачка Ірина Білик показала кадри зі своїм новим другом
Популярна артистка встигає не тільки займатися творчістю і виховувати сина, а й вести соцмережі, пише Politeka.net.
У своєму пості в Instagram співачка показала свого нового друга. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
Артистка зняла свого нового улюбленця - хом'ячка в клітці, який їв насіння.
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Мій новий.....
друг
Мотя 🐹
Але не знаю 🤷 🏼 ♀ ️ чи то дівчинка, чи то хлопчик...
Варто дізнаватися взагалі? 🤔
Це ж так приємно мати
Просто друга!",- написала артистка.
За три години публікація зібрала майже 4000 переглядів і багато коментарів.
"Обожнюю ваші пісні минулих років👏", " маленьке диво!❤👍👍👍👏👏👏", "Клас хороший 😺 ще не кусав?", "Яка бубочка 😉🙂 Іринка, це просто диво🙂", "Яка смакота😍", " Другу "просто так" пощастило з господинею 😊💕", "Клас, у мене теж є хом'ячок, хлопчик Рік😍😍😍", "Ойй який хальосенький🙂 пухнастик🥰", "Джунгарики кусючі.Треба руки з милом помити перед тим як брати інакше гризне)", - написали користувачі Мережі.
Зазначимо, Ірина Білик вдруге стала мамою у шлюбі з фотографом Асланом Ахмадовим. Подружжя розлучилося, про що зірка повідомила цього року.
Відомо, що сина подружжя, Табриза, виносила сурогатна мама.
Нагадаємо, що Білик після чергового розлучення відповіла про нове заміжжя і пристрасті
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