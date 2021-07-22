Популярна українська виконавиця Наталія Могилевська поділилася позитивом з шанувальниками

Популярна артистка намагається здивувати своїх шанувальників, постаючи в яскравих образах, пише Politeka.net. Цього разу ефектна Могилевська вирішила станцювати перед камерою, поділившись гарним настроєм.

Відео артистка опублікувала у своєму Instagram (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Співачка постала в красивій помаранчевій сукні з нескромним декольте і довгим шлейфом. Непристойний розріз дав можливість Наталії блиснути своїми красивими ніжками. Доповнила образ зірка блискучими прикрасами на шиї.

"Який у тебе зараз настрій? Відправляй смайлик в коментарях👇 🏻", - поцікавилася співачка.

Публікація зібрала понад 8000 переглядів і багато коментарів.

"Наталочка, ти чарівна, витончена, яскрава і дуже ефектна!😊🧡❤️🧡❤️🧡", "Кльова😍 😍 😍"," старість - не радість", " де шия?.... жінка гарбуз....?", "Класна!!!", "Дуже гарне вбрання🔥 🧡 🧡 🧡", " богиня❤️🔥", "яка ви красива", "в сукні не жарко? Мені вас шкода 😮", " класна!🔥 ", "Неймовірна жінка! Дуже красива !!! 🔥 🔥 ", "Красива, оригінальна, позитивна! Дуже надихаєте завжди)", "під Бузову закосила", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, Могилевська в сукні зі сміливим розрізом танцювала в компанії хлопців в латексі

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