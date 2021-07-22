Популярна українська співачка Тіна Кароль вразила схожістю з матір'ю молдавського виконавця Дана Балана

Співаки Тіна Кароль і Дан Балан дали привід пообговорювати Їхні стосунки після неприкритого флірту на шоу "Голос країни", пише Politeka.net. Шанувальники стали приписувати артистам роман, дозволивши своїй фантазії розгулятися. З'явилися різні фанфіки, а також знімки, де за допомогою фотошопу зі співаків робили справжню сім'ю.

У травні цього року продюсер шоу "Голос країни" Володимир Завадюк ошелешив шанувальників заявою про те, що почуття Тіни і Дана були синтетичними, проте пізніше заявив - така була ідея його, як продюсера, але між артистами дійсно виникла симпатія, що підтвердив і молдавський виконавець.

Тим часом в мережі не перестають мріяти про романтичні стосунки Кароль і Балан. Користувачі Мережі навіть порівнюють українську виконавицю з матір'ю співака, телеведучою молдавського ТБ і теж артисткою Людмилою Балан.

У фан-сторінці з'явився відфотошоплений знімок, де дві співачки позують разом. Двох блондинок в червоних сукнях з непристойними декольте поставили поруч, відзначаючи їх схожість.

"Ви так схожі ❤️", " як дві сестрички 🔥", " Вааау😍", " зустрілися 2 улюблених жінки Даніка❤️", " недарма Дан сказав тіні, вони - мама і Тіна схожі !!! схожі", " красуні ❤️❤️❤️😍😍😍😍😍", "приємні, красиві жінки", "Тіна красивіше", - написали користувачі Мережі.

Варто зазначити, що про особисте життя Дана Балана мало, що відомо. Зараз відомо лише, що 42-річний співак офіційно не одружений.

Виконавцю приписували романи з Вірою Брежнєвою, співачкою і танцівницею Вардою Мартиросян, і безліччю інших красунь, з якими він з'являвся на публіці або брав участь у різних проектах.

У мережі ходять чутки, що Дан Балан був одружений на якійсь Еллі, і у нього навіть нібито від неї є син Алан.

Артист не коментує дану інформацію, згадуючи лише романи шкільних років, хоча одного разу і заявив, що хотів би створити сім'ю, але не знайшов підходящої пари.

До слова, кажуть, через особисту трагедію Тіна Кароль так і не може знайти собі гідного чоловіка. Зірка у 2008 році вийшла заміж за продюсера Євгена Огіра, від якого народила сина, Веніаміна. Щастя пари тривало недовго, адже у 2013 році чоловік помер від онкологічного захворювання.

"Ось оцінюючи моє життя: "Навіщо тобі ця утопія? Знайди гідного чоловіка, живи, будьте щасливі". У мене інший вибір", - одного разу прокоментувала Тіна Кароль свою самотність, додавши, що щаслива і так, адже займається улюбленою справою.

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