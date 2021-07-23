Дружина українського співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Реп'яхова, розповіла правду про себе

Віктор Павлік одружився на своєму концертному директорі Катерині Реп'яховій у 2020 році, передає Politeka.net. Нещодавно пара стала батьками сина Михайла.

Молода матуся не забуває вести свою блогерську діяльність. Зараз на сторінку Реп'яхової підписані 85,5 тисячі користувачів мережі.

У новому пості дружина Павліка вирішила розповісти правду про себе.

"З моменту пологів моя аудиторія збільшилася практично вдвічі.

І я впевнена, що багато хто не знає про мене найпростіших фактів.



Так що напишу невеликий пост - знайомство ❤️", - написала дівчина.

З поста стало відомо, що Реп'яховій 27 років, родом вона з Дніпра, а до Києва переїхала у 17 років, де відучилася КНУ ім. Т. Г. Шевченка на спеціальності культурологія.

На третьому курсі Катерина працювала адміністратор у студії йоги.

"Після закінчення університету я стала працювати директором гастрольної діяльності у Діми Карпачова.



І вже пізніше стала працювати зі своїм майбутнім чоловіком", - поділилася дружина Павліка.

Плюс Реп'яхова була організатором різних майстер-класів, тренінгів, творчих зустрічей та іншим відомим спікерам, а блогінгом вона вирішила зайнятися лише з початком карантину в минулому році.

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