Популярна українська співачка Тіна Кароль у сукні з незвичайним вирізом захопила ніжним стилем

Відома артистка звикла отримувати сотні відгуків на адресу своїх образів, які постійно змінює. Заради залучення уваги зірка також часто займається рекламою і навіть випустила власну помаду, колекцію взуття та багато іншого.

Цього разу Кароль вирішила показати парфуми зі своєї колекції, якими так пишається. Для нового кадру артистка вибрала темно-коричневу сукню з асиметричним розрізом на животі з тонкими лініями.

"Флакони цього вабить аромату дістануться тільки істинним кокеткам» - написала Кароль під кадром.

Шанувальники обговорили в коментарях зовнішній вигляд співачки, а також і її колекцію парфуму, розмірковуючи про його доцільність:

"Було б круто розіграти пару флаконів☺; коли вже закінчиться реклама всього на світі? 😩 🙄 ; а лялечкам?; подаруйте Парфуми 🥲; та чому ти така красива?😍 ; Істинним кокеткам? Я вже тут!; Така сильно красива😍 😌що за вираз обличчя весь час, ось правда. А так Тіна дуже мила і жіночна, але з характером уххх; потрапляння в саме серце 💔».

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