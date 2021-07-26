Популярна українська співачка Тіна Кароль розкуто показала образ в білих відтінках

Артистка намагається якомога частіше показувати яскраві образи, щоб бути в центрі обговорень. При цьому прості наряди і домашні «луки» сприймаються аудиторією не менш бурхливо.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Тіна підкорила стилем в білих тонах. Тонка біла Маєчка без принтів з вельми відкритим декольте, природний макіяж і в цілому "постільний" стиль виглядали дуже пікантно.

«...і світ-свідок цієї любові...» - загадково написала Тіна під постом.

Шанувальники поспішили відповісти:

"Нова пісня скоро, ми зрозуміли; це щось, нова пісня???😋 ; просто красива фраза, або рядок з нової пісні?😍 ; нова пісня?😏 🙃 ; Нова пісня на підході мабуть); Кохання-зітхання💔 😫; ніжність 🤍; красива 😍; У-ля-ля...що буде, що буде❣ 🔥; неймовірна💔; така ніжна; скільки ніжності😍 💕; Тіна-ніжність🤍».

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