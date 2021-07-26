Молодший син 51-річної української співачки Ірини Білик показав свого кращого друга

Табриз Ахмадов - син Ірини Білик і режисера Аслана Ахмадова, повідомляє Politeka.net. Хлопчика народила сурогатна мати у 2015 році.

Варто зазначити, що майбутнього батька свого молодшого сина Білик побачила по телевізору і саме тоді вона вирішила - Аслан буде її чоловіком. Зірка відшукала режисера через знайомих, і їх знайомство почалося зі зйомки кліпу "Девочка".

Пара почала відносини, попри відстань, адже Аслан жив в іншій країні, і пізніше вони навіть одружилися. Однак саме те, що подружжя жило окремо і стало основною причиною їх розлучення у 2021 році.

Білик продовжує творчу діяльність, а також виховувати сина. Примітно, що на сторінку маленького Табриза в Instagram вже підписалися майже 10 тисяч осіб.

На новому фото хлопчик показав свого кращого друга - улюбленого вихованця. Дитина позувала в червоній футболці і шортах, тримаючи в руках цукерку на паличці.

"Собака найкращий друг людини! Згодні?",- написано в пості.

За сім годин публікація зібрала понад 100 лайків і трохи коментарів.

"Однозначно))🔥🔥🔥❤️👏👏👏😍😍😍", "Собака ніколи не зрадить!!!❤ ️ ", "Так", - написали користувачі Мережі.

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