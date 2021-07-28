Пара так ретельно приховувала свої стосунки, що фанати навіть не відразу повірили в те, що весілля повна

Як повідомляє Politeka.net, відомий український актор і телеведучий Богдан Юсипчук взяв у дружини Юлію Бельченко, більш відому, як Юлю "Зайку" з "Холостяка". Пара довгий час приховувала свої стосунки, так що несподівані фото і відео з весілля стали для всіх шоком і несподіванкою.

У своїх соцмережах Юля і Богдан тепер почали активно викладати кадри з урочистої події. Привітати пару прийшли друзі, а пісню для першого танцю молодят виконала співачка Міла Нітіч.

На кадрах видно, що щаслива наречена вибрала для весілля стильне Довге плаття з декорованим верхом і пишними напівпрозорими спідницями внизу. Доповнює образ Довга фата-шлейф, яка прикріплена до витонченої зачіски. Наречений вибрав для весілля модний чорний костюм, і замість білої сорочки надів чорну.

Фанати Юлі і Богдана спочатку засумнівалися в правдивості їх весільних образів, багато хто вирішив, що вони беруть участь в якійсь тематичній фотосесії. Однак безліч фото, відео і сторіс в соцмережі підтверджують, що вони дійсно одружилися. "У когось ще є сумніви?",- підписала одну з сторіс Юлія.

Нагадаємо, "Зайка" з "Холостяка" зіграла весілля з "найкрасивішим чоловіком світу", кадри вже в мережі: "Багато питань...".

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