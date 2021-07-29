Актриса Ольга Сумська вирушила на спекотний Відпочинок з чоловіком, звідки публікує інтригуючі фото

Популярна актриса театру і кіно досить активно веде свій Instagram і часто публікує вельми цікаві кадри в мережі. Ольга любить показувати на сторінці момент з життя, розповідати про себе, про міста, в яких буває, і про подорожі.

Цього разу на курорті артистці вдалося убити своєю красою в модному купальнику. Під час відпочинку біля басейну зірка позувала ближче до камери, причому її сяючий вигляд і доглянуте обличчя підкреслили правильність догляду Ольги за собою.

«Запальні танці на узбережжі Хургадщини разом з @vitaliyborysyuk позбавлять від зайвих калорій після олій. Танцюйте разом з нами! ✋ 🏻 "- пише Ольга за іншими кадрами.

Шанувальники були раді бачити зірку такою:

"Як в Єгипті зараз? Хочемо поїхати, але відмовляють, що мовляв дуже жарко; приголомшлива жінка! 🔥 Ольга, ви неймовірно виглядаєте !!! ❤ ️ 😍 ; Красуня Роксолана, танець супер; 🔥яка красуня !!! 👏 ; Шикарна красуня Olga, Sexy Lady☺; Роксолана розійшлася😁; Ахах 🤣 классс! молодці !!! 😍 ; Ви дуже круті !!! Не можу відірватися від ваших танців !!!! Люблю Хургаду"»

Нагадаємо, що Ольга Сумська в купальнику дала фору молодим, посвітивши декольте:"мій найкращий ранок".

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