Українська співачка Наталія Могилевська здивувала зовнішнім виглядом, адже такої її ніхто ще не бачив
Популярна артистка вже багато років на сцені, вона стежить за трендами і вміє дивувати своїх шанувальників, повідомляє Politeka.net.
Зірка активно веде соцмережі, в яких ділиться своїми думками, постає в різних образах і показує кадри результатів творчості.
У новому відео в Instagram співачка постала в образі справжньої відьми. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)
Наталя використовувала ефект, через який змінився колір її очей, а обличчя ніби горіло.
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"Всім Добрий вечір 💥 в який час дивишся це відео?",- написала артистка.
За 14 годин публікація зібрала майже 6000 переглядів і багато коментарів. Не всі користувачі Мережі позитивно оцінили кадри, деякі навіть вважають, що артистка ганьбиться такими дивними розвагами.
"Наталю, це відстій", " Е**рний театр 😄 трохи злякався😳", "відьма"," це коли хочеться бути сексуальною, а ти квадрат гіпотези😂", " Некрасиво(", " відео, що зачаровує )", "Наташа наша любов з Вами", " Солодка ви наша😂 😂 😂 😂 😍", " 😮 жах, сон вкрали...", "Прикольно, Наталі, чудненько!!!❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥", - написали користувачі Мережі.
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