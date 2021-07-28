Популярна українська співачка Тіна Кароль вирушила за кордон з сином

Відома артистка, ймовірно, вирішила влаштувати собі відпочинок після напружених трудових буднів, пише Politeka.net. Співачка здивувала вибором курорту, вирішивши не їхати на море.

Тіна записала відео в сторіс, в якому привітала свій фан-клуб з 16-річчям.

"Дорога, фантіночка... я хочу привітати нас! Дійсно 16 років тому, здавалося б, величезна цифра, але так пройшло це все швидко!",- зазначила артистка.

Співачка повідомила, що її фан-клуб - це невід'ємна частина її щастя і результату, а сама пообіцяла стати частиною його натхнення.

"Я рада, що у нас є храм нашої невимушеної, наївної любові. Я люблю вас!",- завершила привітання Тіна.

Примітно, що артистка збентежила зовнішністю посеред літа, адже вона була в шапці і теплій куртці, а її промову перебивав сильний вітер.

Пізніше Кароль показала фото, зроблене в літаку. Зірка сиділа поруч з сином, Веніаміном.

"Нас розсекретили!!! Так, ми в Ісландії", - написала артистка.

Зазначимо, Веніамін народився у 2008 році в шлюбі співачки з продюсером Євгеном Огіром. Чоловік помер у 2013 році від онкологічного захворювання. З того часу співачка офіційно ні з ким не заводить стосунки.

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