Фіналіст "Холостячки" Олексій Тригубенко показав в Мережі свою квартиру, в якій живе один

Як повідомляє Politeka.net, учасник шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною Олексій Тригубенко отримав широку популярність після реаліті-шоу і зібрав величезну аудиторію у своєму Instagram. Тепер харизматичний хлопець часто ділиться з шанувальниками яскравими фото і Відео зі свого життя.

Так, українці багато разів просили Олексія показати, як виглядає його житло, і тепер ось він виконав їх прохання, виклавши в сторіс кадри їх кухні. Як видно, холостяцька кухня хлопця виглядає вельми комфортною і сучасною. Вона також показала свій холодильник, в якому є пляшка просекко і багато лотків з яйцями.

"Ви завжди пишіть, що вам цікаве звичайне життя. Покажи більше життя. Показувати. Ось, холостяцька квартира, все чисто, прибрано, нічого не приготовлено. Холодильник. Набір холостяка, просекко, кавун, яйця. Весь. Ось так і живемо. Десять годин вечора, я голодний", - розповів Олексій.

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