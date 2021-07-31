Модель показала, як добре проводить час з чоловіком

Тренер української збірної з футболу Андрій Шевченко відпочив з дружиною і дітьми на одному курортів

42-річна американська модель польського походження Крістен Пазік поділилася кадрами прогулянки за кордоном, пише Politeka.net.

Андрій Шевченко і Крістен Пазік одружилися 14 липня 2004 року. За 17 років шлюбу у пари народилися четверо синів. Дружина підтримує українського тренера, постійно роблячи пости про нього і його роботу.

А цього разу Пазік вирішила поділитися кадрами сімейної прогулянки.

Модель відобразила захід, і показала, як вони з чоловіком гуляють маленькими вуличками, влаштувавши собі романтичний відпочинок.

"Прекрасний вечір", - підписано одне з фото.

Далі можна побачити чотирьох синів подружжя Джордана, Олександра, Крістіана і Райдера.

Зазначимо, Андрій Шевченко і Крістен Пазік познайомилися на початку 2000-х на модному показі в Мілані — в той момент Андрій вважався одним з кращих футболістів світу, а Крістен робила кар'єру в модельній індустрії.

Закохані одружилися без пишного торжества - скромна церемонія зайняла приблизно 10 хвилин, і відбулася на полі для гольфу.

За словами Шевченка, після переїзду в Мілан він став приділяти увагу моді, адже в Італії дуже цінується стиль і цей народ стежить за всіма тенденціями.

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