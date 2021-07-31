Прийомна дочка Потапа Наташа Горова похвалилася особистими фото з відпочинку
Як передає Politeka.net, Наташа Горова активно веде свої соціальні мережі. В Instagram дівчина ділиться досвідом подорожей і моментами зі свого життя.
Цього разу прийомна дочка Потапа поділилася новою серією фотографій. На першому фото Наташа в бікіні, яке відмінно підкреслює її витончену фігуру.
"Обожнюю літні вихідні.
легка ранкова прохолода, спека ще не опустилася на задушливе місто. чашка кави, смачний сніданок. десь поруч чую хрюкання Жори
у спекотні години шукати укриття від сонячних променів. забігти в маленьку кафешку, пити лимонад з льодом і спостерігати за оточуючими.
або втекти від усіх куди-небудь на Човник і кататися на серфі. якихось 20 хвилин. але ці 20 хвилин бути найщасливішою, тому що робиш те, що подобається.
попереду приголомшливі 2 дні, зустрічаю їх з посмішкою", відверто поділилася дівчина.
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На наступному кадрі Наташа показує безліч татуювань на своїй руці.
Також вона додає, що на її тілі 47 татуювань.
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