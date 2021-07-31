Українська співачка, дружина Арсена Мірзояна, Тоня Матвієнко, підкорила образом з красивою прикрасою на голові

40-річна відома співачка Антоніна Матвієнко похвалилася зовнішністю поблизу, передає Politeka.net. Артистка записала кілька відео, демонструючи себе у всій красі.

Співачка дотримується кілька правил, завдяки яким виглядає молодше свого віку.

На думку Матвієнко, за свіжий вигляд і молодість відповідають насамперед каші. Красуня обожнює гречку, вважаючи її дуже корисною, адже в цій каші багато клітковини, білка і заліза. Ще гречка допомагає в підвищенні рівня гемоглобіну.

Важливим секретом краси блондинки можна назвати спорт. Зірка приділяє особливу увагу зміцненню м'язів в "проблемних" зонах на тілі, особливу увагу вона приділяє внутрішній стороні стегна, трицепсу і пресу. А після тренувань Антоніна відвідує басейн і масажиста.

Виконавиця доглядає за волоссям, роблячи різні процедури для відновлення і зміцнення.

А результати ретельного догляду за собою говорять самі за себе. На нових фото співачка показала, як виглядає зблизька, надівши на голову красиву прикрасу зі стразів.

Також співачка підкреслила погляд темною підводкою. Образ вийшов шикарним.

"Зустрінемося ...", - написала артистка.

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