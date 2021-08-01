Шоумен Юрій Горбунов порадував фанатів новим фото з сонячної Туреччини
Так, 50-річний ведучий ("Голос країни", "Танці з зірками" та ін.) знаходиться зараз разом зі своєю дружиною, теж телезіркою, Катею Осадчою і маленьким сином Іваном на курорті. Останнім часом сімейство облюбувало Туреччину, і повертається сюди вже не перший раз за цей рік. Швидше за все, це їх остання поїздка перед пологами - Осадча незабаром стане мамою втретє (друга спільна дитина з Горбуновим).
Юрій опублікував свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому позував разом з коханою і сином в автомобілі, передає Politeka.net. Вагітна Осадча сиділа найближче до камери, продемонструвавши засмагле обличчя практично без макіяжу і ніжну лінію плечей в сукні без бретелей, а також значний животик. Шию ведучої прикрашало масивне перлове намисто.
"Море морем - а на обід за розкладом! #море #відпустка #першийденьсерпня", - підписав кадр Горбунов.
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Користувачі кинулися коментувати побачене:
"гарного відпочинку❤️❤️"
"Смачного"
"Маму потрібно годувати)"
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