Співак і колишній тренер шоу "Голос країни" Дан Балан засвітився в цікавій компанії, відразу викликавши обговорення

Артист з Молдови завоював велику популярність в Україні після того, як став тренером на шоу "Голос країни", повідомляє Politeka.net. Артист знімався в проекті 9-10 сезони.

Примітно, що під час зйомок інша суддя шоу Тіна Кароль робила знаки уваги Дану Балану, і це було взаємно. Після цього в мережі стали частіше обговорювати ім'я молдавського виконавця.

У соцмережах раз у раз стали з'являтися групи, присвячені Дану, і навіть після виходу з шоу, шанувальники продовжують цікавитися життям співака.

Так, в одному з фан-акаунтів розмістили фото Дана Балан в незвичній компанії - з дітьми.

"З дітками 😍", - написали автори поста.

Знімок заінтригував шанувальників виконавця і всі відразу стали гадати, де він зустрівся з дітлахами, зокрема, що йдуть зйомки нового сезону шоу "Голос. Діти".

Публікація зібрала сотні лайків і трохи коментарів:

"Як його всі обожнюють👏 👏 👏", "в його очах таке світло, доброти і любові😍 😍 😍 😍", "буде на Голос. Діти????", "Дан буде в цьому році на "Голос. Діти було б круто!!", " Дан говорив, що не зможе бути на Голос.Діти - для нього важко робити вибір між дітьми і засмучувати їх", "Нічого це ж діти, нехай приходить".

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