Знаменитий український співак Олег Винник відповів на всі привітання прихильниць за допомогою оригінального ролика

В останній день липня Олег Винник відзначав день народження-цього року йому виповнилося 48 років. Фанати співака вже традиційно зняли музично-гумористичний вітальний ролик. Так, цього разу шанувальники представили спеціальний ролик з оригінальним привітанням.

Щоб відповісти на всі слова, артист опублікував на своїй сторінці не менш яскравий ролик у відповідь. Артист вирішив представити цілу добірку зі своїх інтерв'ю, закадрових зйомок, зроблених на шоу або вирізок, які не потрапили в ефір. Таким чином співак довів, що і у нього є почуття гумору і він не боїться бути справжнім.

"Дарую вам настрій у відповідь на ваші щирі вітання!!! 😉 😀 🥰 » - написав Винник під постом.

Ось як реагують в мережі: "спасибі за дуже позитивний відосік😹; Бекстейдж року 😂 👏 бомба!; кайф, а не відео😹 🙈♥️. Дякую за настрій, Містер щастя ♥️; Дякую за позитивне відео! 😂 ; Шикарне відео ❤; Олег Анатолійович, Ви знаєте як підняти нам настрій!) Лушчий! І ще раз з минулим♥️♥; Ой приколіст від Бога😂 😍; Олег, з гумором ви в міцних стосунках!».

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