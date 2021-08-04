Відома співачка Настя Каменських показала яскраві фото з відпочинку, а Нікітюк її забавно підколола

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Настя Каменських, яка одружена з репером Потапом, часто радує шанувальників яскравими і незвичайними публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася милими кадрами з відпочинку, на яких з'явилася в чарівному образі.

На нових знімках Настя позує в цікавій локації на тлі красивого пейзажу і архітектури. Перед камерою артистка з'явилася в легкій зеленій сукні на тонких бретельках, яке красиво підкреслило її апетитні форми. Витонченості кадрам додають і пікантні пози співачки, вона явно демонструє всім свій "горішок". Пишні кучері красуні розпущені, а на її обличчі легкий макіяж.

Шанувальники в захваті від нових фотографій Каменських, її завалюють компліментами в коментарях. Однією з перших знімки Насті прокоментувала телеведуча Леся Нікітюк, яка вирішила підколоти співачку: "А там видно, що я 2 рази лайкнула?".

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