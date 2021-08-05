Колишня дружина шоумена Володимира Остапчука, перекладач Олена Войченко, яка подарувала йому двох дітей, розговорилася з відомим блогером

Так, Олена стала гостею програми "Слава+" зі Славою Дьоміним. Останній зробив анонс випуску, який повинен вийти 5 серпня, у себе в "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.

На кадрах Дьомін показав цікавий фрагмент інтерв'ю з екс-дружиною Остапчука, де вона говорить про реакцію їх 8-річної дочки Емілії на розлучення.

"Зараз вона (дочка, - ред.) мені каже: "Мама, коли я виросту, я не буду виходити заміж, я просто буду народжувати дитину, тому що від чоловіків одні проблеми", - розговорилася дівчина.

Розставання Володимира й Олени, нагадаємо, проходило зі скандалами. Однією з причин Войченко називала постійні зради чоловіка. Крім того, вона звинувачувала його в тому, що він не допомагає з дітьми, в тому числі і в фінансовому плані.

Шоумен, у свою чергу, спростував всі звинувачення. Нещодавно він висловився про те, що відчуває зараз до своєї колишньої.

"У мене змішане до неї ставлення. З одного боку я їй шалено вдячний за наших прекрасних діток і роки разом, з іншого - абсолютно не розумію бажання обмежити мою участь у вихованні дітей, і вся ця публічна тяганина "я піду на всі канали, Вова".

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