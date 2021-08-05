Співачці Наталії Могилевській 2 серпня виповнилося 46, й відсвяткувала вона вельми оригінальним способом
Так як у артистки зараз щільний графік через зйомки в шоу "Співають всі", в якому вона очолила сотню інших зірок, Наталя не встигла толком підготуватися до торжества.
Вийшла невеличка вечірка на яхті експромтом. Могилевська в оточенні своїх найближчих людей прокотилася по Дніпру, і навіть, схоже, встигла порибалити, пришвартувавшись в заростях очерету.
Нові кадри гулянки з'явилися в "сторіз" співачки в Instagram, передає Politeka.net.
"Запрошую вас до частинки мого вчорашнього дня ❤️", - артистка "провела" глядачів на другий поверх яхти.
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"До Дня народження готові! Ух ти! Нас проводжають чайки!", - вигукнула вона, коли судно відчалило. По праву сторону борту, дійсн, злетіла вгору зграя птахів.
"А потім був святковий торт..., - куди ж без цього, - і гарний вечір з рожевими хмарами".
Наталя зняла невеликий бісквітний десерт з розкішною "шапкою" з різноманітних ягід і написом "З днем народження" та дивовижні краєвиди.
Судячи з усього, співачці сподобався такий формат вечірки і вона отримала масу приємних емоцій.
Нагадаємо, день народження Могилевської на яхті пішов не за планом, кадри і подробиці: "у нас аварія!"
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