Відома співачка Настя Каменських похвалилася важливим умінням свого чоловіка у відпустці

Настя Каменських відпочиває з чоловіком закордоном і показує в Instagram кадри своїх розваг. Причому найбільше Настя, звичайно ж, приділяє увагу своїм кадрами, на яких вона в різних образах.

Цього разу Настя вирішила не тільки показати новий» вітряний " образ для прогулянки, а й здивувати словами про таланти її чоловіка, який ідеально робить фото з нею:

"Знаєте, купу жартів про те, як чоловіки не вміють фоткати своїх жінок😂 Так от, мій чоловік не входить в це число. Дякую коханий @realpotap P. S. Правда це довгі роки тренувань ☺ дівчатка, а ваші вже навчилися?» - написала Настя.

Шанувальники відреагували: "а фотки то Ріл шикарні 😍; Супер фотки!!! ❤️ Завжди такі живі, природні і дуже красиві!! Фотограф-молодець!! 👏 ; Ти дуже красива 😍; Ну Потап в сторіз теж скаржився, як йому це не подобається, не просіть його Вас фотографувати; чоловік блогера зобов'язаний вміти фоткати, у нас так😂».

Нагадавши, Каменських в ліжку показала, як розслабляється в чоловічих обіймах: "хорошої насолоди".

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