Відома співачка Настя Каменських, відпочиваючи закордоном з подругою, мамою і чоловіком, показала себе справжню
У відпустці Настя вирішила не скромничати і показує тепер кожен день багато кадрів в різних нарядах і з різним стилем. Не обходиться при цьому без знімків на дорогій яхті або кадрів з танцями, знятих для Тік-Току.
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В одному з роликів Настя позувала в чорно-білому бікіні і не посоромилася показати себе справжню і без фотошопу. Таким чином зірка продемонструвала, як виглядає її фігура в реальному житті.
Трохи пізніше артистка представила ще кадри в схожому образі, але вже в іншій кольоровій гамі.
"От би так починалося щоранку☺️", - пише Каменських.
"Краса Красот!❤ ️ ; Пограємо?; як завжди чудова ❤; Фігурка вогонь🔥; Шикарно👏🔥; Хай буде так ❤️; ✨ Який рівний загар🎶🎷; Гарна😍; Ассоль❤️; Останнім часом тільки так і починається😁👌; Цариця морів Анастасія Каменських; Чарівно прекрасна🔥; О, а скатертиною обмоталася навіщо???; @kamenskux ви чого і ночуєте на яхті?».
Нагадавши, Каменських в ліжку показала, як розслабляється в чоловічих обіймах: "хорошої насолоди".
Як повідомляла Politeka, Каменських після жахливої НП здивувала витівкою на сцені, з'явилися кадри: "цей куб починає крутитися...".
Також Politeka писала, що Засмагла Каменських в купальнику розповіла, чим вирішила себе побалувати: "Моя грандіозна подія!".