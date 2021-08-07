Колишня дружина екс-соліста "Время и стекло", Олексія Завгороднього (Позитив), і подруга співачки Насті Каменських блиснула фігурою в красивій сукні

Після розлучення Анна Андрійчук продовжила будувати кар'єру дизайнера і вести свій мікроблог в Instagram, повідомляє Politeka.net.

Зараз на дівчину підписані 135 тисяч користувачів мережі. У своїх постах колишня дружина Завгороднього ділиться своїми міркуваннями, а також демонструє нові стильні образи.

Так, в черговому пості подруга Каменських вбралася в білу сукню з відкритими плечима. Довжина вбрання була досить ефектною, тому від ніжок не можна відірватися. Стильні аксесуари завершили образ.

"Задумайтеся над своєю поведінкою. Чи не мало ви собі дозволяєте? 😏 🤨 😜 ",- підписала фото Анна, позуючи на яхті.

За три години пост зібрав понад 5000 лайків і багато коментарів.

"👏 👏 👏клас! Дуже влучне питання", "😍 😍 😍моя"," Крашиха 🔥❤️", "Ой мало", " тобі личить білий шалено! 👏 ", "Відмінно сказано)) вкраду))", "навіть не знаю, що сказати", "Яка ж ти гарненька!)?❤ ️ ", "Ти собі мало😂 😂 😂", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Анна Андрійчук та Олексій Завгородній пробули разом понад 10 років. Подружжя одружилося у 2013 році, але в цьому році стало відомо про їх розлучення.

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