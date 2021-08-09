Співачка Настя Каменських влаштувала 40-річному чоловікові, продюсеру та реперу Потапу, справжнє випробування

34-річна зірка, як відомо, зараз відпочиває в Хорватії. Настя вирушила за кордон великою і галасливою компанією: крім чоловіка, відпустку з нею розділили подруга та екс-кохана Позитива Анна Андрійчук, мама і свекруха.

Каменських регулярно показує і розповідає в Мережі, як проходить її відпочинок. У своїх нових "сторіз" в Instagram співачка продемонструвала, як Потапу з нею пощастило, передає Politeka.net. Одягнувшись у білий бікіні, засмагла брюнетка, влаштувала пристрасні танці прямо на пляжі, серед шезлонгів, парасольок і здивованих туристів.

"Нічого не кажи, я танцюю, ти дивись", - співала Настя, випендрюючись перед чоловіком і "затикаючи" йому рота рукою.

Повне відео можна подивитися в TikTok співачки.

Користувачі кинулися коментувати побачене. Багатьох вразили не настільки її танці, як зовнішність репера: "щось Потап дуже посивів", "який потап старий"; "скільки їм двом років?"; "яка ж вона офігенна))"; "фігура топ"; "хороша пара"; "дитинку потрібно спільну вже".

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