Співачка Ані Лорак (Кароліна Куєк), родом з України, постала в зухвалому образі й привітала свою подругу

Зірка вміє дивувати, експериментуючи із зовнішністю, передає Politeka.net. Не можна не зазначити, що співачка ретельно доглядає за собою, тому виглядає значно молодше своїх 42 років.

Своїми секретами краси артистка називає хороший сон, здорове харчування і спорт.

В одному з останніх сторіс співачка опублікувала фото, на якому показала себе крупним планом. Ані була з накрученими локонами, і макіяжем з червоними губами, а на повіках - чорні довгі стрілки.

Красуня відкрила пухкі губи й дивилася в камеру, вражаючи зухвалим образом.

На інших сторіс співачка постала з губами ніжно-рожевого відтінку і не такими сміливими стрілками. Волосся співачки було світліше, ніж зазвичай.

"Мої улюблені! Готуємо для вас нову фотосесію. Буде дуже красиво і дуже цікаво", - розповіла виконавиця.

Також в сторіс зірка привітала свою кращу подругу Діану Шварц.

"З днем народження, моя найкраща подруга і сестра", - написала Лорак, підкріпивши запис спільними знімками.

Варто зазначити, що Діана Шварц - дружина бізнесмена і мати трьох дітей. Жінка часто буває на світських заходах.

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