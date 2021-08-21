Танцівниця Насті Каменських, якій добряче дісталося, розповіла про своє самопочуття

Як пише Politeka.net, у своєму Instagram популярна українська співачка Настя Каменських, яка прославилася завдяки участі в гурті "Потап і Настя", розповіла, як випадково вдарила свою танцівницю мікрофоном по голові прямо на сцені. За словами Насті, вона сильно махала руками і випадково вдарила свою танцівницю Оксану, яка якраз нахилилася, щоб подати співачці води.

Каменських довго вибачалася перед дівчиною, про що розповіла у своєму Instagram.

Пізніше у себе в Instagram танцівниця Каменських розповіла, як почувається після сильного удару.

"Не кожен артист буде хвилюватися за свого танцівника. Настя, люблю та ціную. Не хвилюйся, шишки в мене не буде, я запаслася льодом", - розповіла танцівниця Насті Каменських.

Як бачимо зі stories танцівниці Насті Каменських, команда співачки та і сама Настя перебувають в Туреччині. Зірка зупинилася у готелі "Utopia world hotel", що в Анталії.

Нaгaдaємо, що Настя Каменських вдарила свою танцівницю прямо на сцені: "Як довбанула...".

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