Відома актриса Анджеліна Джолі нещодавно завела сторінку в соціальних мережах і вже набрала близько 10 тисяч передплатників

Як передає Politeka.net, Анджеліна Джолі є всесвітньо відомою актрисою. Довгий час артистка входила в список знаменитостей, у яких не було соціальних мереж. Але пару днів тому, у Джолі з'явилася сторінка в Instagram. Там вона розповіла, чому вирішила порушити правило. Тепер актриса активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

На цей раз, на сторінці Анджеліни Джолі в Instagram з'явилася публікація. На ній актриса пояснює, чому вона зареєструвалася в соціальних мережах.

"Це лист, який мені прислала дівчинка-підліток з Афганістану. Прямо зараз народ Афганістану втрачає здатність спілкуватися в соціальних мережах і вільно висловлювати свої думки. Тому я прийшла в Instagram, щоб поділитися їхніми історіями і голосами тих, хто в усьому світі бореться за свої основні права людини."

Варто відзначити, що Анджеліна Джолі є послом ООН і таким чином вона вирішила підтримати афганців.

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