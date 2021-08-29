Унікальний знімок співачки Алли Пугачової з донькою зворушив Мережу

Так, на одній з фан-сторінок 72-річної артистки в Instagram опублікували фото з особистого архіву Примаданни, на якому вона позувала з ще зовсім крихітною Лізою (зараз дівчинці, як і її брату-близнюку Гаррі, вже 7 років), передає Politeka.net.

Алла Борисівна постала в кадрі в кокетливих персикових шортах і квітчастій блузі з об'ємними рукавами. Малятко було в білому костюмчику, зелених пінетках, з рожевою пов'язкою на голові.

"Ліза з мамою ❤️🙏🏼 #єлизаветагалкіна #аллапугачова", - йдеться в підписі.

Користувачі, розчулені цим "живим" кадром, кинулися коментувати побачене:

"Дай бог вам здоров'я, від душі бажаю! Я виросла на ваші піснях і постаріла, але жодного разу не змінила... Ддя мене ви найкраща, сильна співачка. І найкрасивіша... Для мене ви еталон наслідування.❤️"

"Мадонна з немовлям😍❤️"

"Ось вона, материнська любов! Прекрасний знімок! Довгі літа, цій чудовій родині! Люблю вас!❤️❤️❤️"

"Який ніжний знімок, щастя Вам і всій Вашій родині!"

"Ось вже радість 😍"

"Молодець👍 Алла Борисівна ❤️🙏"

Як відомо, сім років тому діти Пугачової і гумориста Максима Галкіна з'явилися на світ за допомогою сурогатної мами. Її звуть Олена Шириніна. Жінка заявляла, що вона грала роль помічниці. Алла Борисівна з чоловіком хотіли дітей, найняли її і вона виконала умови угоди. В результаті, всі залишилися задоволені. Галкін з Пугачовою, до речі, вважають, що Ліза схожа на маму, а Гаррі — на батька. Так, втім, думають і їх численні шанувальники

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