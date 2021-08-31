У Анни Богдан, обраниці "Холостяка 11" Михайла Заливако, здається, уривається терпець

28-річна Аня, чия популярність в соцмережах зросла в рази після участі й перемоги в шоу, накинулася на фанатів, що нібито викрили її в обмані.

В своїх нових "сторіз" в Instagram Богдан повідомила, що зараз серйозно хворіє - у неї сильно болить горло, та й говорить вона ледве-ледве, передає Politeka.net.

"Хворію, продовжую божеволіти від нудьги... Важко говорити, так як сильно болить горло... Не звикла, звичайно, сидіти на місці. Поділіться, що ви робите в такі дні бабака?, - звернулася вона до своїх фанатів, а потім додала, - Дуже приємно, що всі пишуть слова підтримки і бажають якнайшвидшого одужання. І, звичайно, моя найбільша підтримка - це моя сім'я і мої рідні. Мишку велике спасибі. Він мене лікує".

При цьому, як виявилося, не всі співчувають переможниці "Холостяка". Деякі пригадали, що Аня хворіла під час зйомок шоу коронавірусом, і, мовляв, значить тоді її хвороба була всього лише постановкою.

"У тебе ж був ковід на шоу, як це було заплановано режисерами... і ось зараз реально хвора, повторно, напевно (через забудькуватість)", - написали Богдан у соцмережі.

"Ось у мене питання: чому деякі все ще намагаються мене в чомусь запідозрити?, - не розгубилася Аня. - 1. Де я сказала, що зараз хвора короною? 2. Чому той факт, що я захворіла на проекті - піддається сумніву? 3. Чому деякі вважають, що це всього лише сценарій?"

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