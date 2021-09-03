Ресторатор, суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво не зміг стримати емоцій, звертаючись до колеги Ольги Мартиновської

З 2011 року в Україні виходить шоу "Майстер Шеф", яке не втрачає своєї популярності завдяки суддям та учасникам, пише Politeka.net.

Відомо, що Мартиновська стала переможницею "Майстер Шеф-3". У 2015 році вона працювала фуд-продюсером шоу, а далі її запросили на проект в якості судді.

Ектор і Ольга дуже здружилися завдяки шоу.

2 вересня Мартиновська відзначила своє 32-річчя. Хіменес-Браво вирішив привітати колегу і записав сторіс, в якому не зміг стримати емоцій.

"Пам'ятаю, коли ти була на кастингу "Майстер Шеф" 3 сезон - це було, як вчора", - підписав відео ресторатор.

"Сьогодні день народження в Олі Мартиновської! Оля, я пам'ятаю, коли ти прийшла на кастинг "Майстер Шеф" третій сезон! Боже мій, це було ніби вчора... Як круто, що ти працюєш зі мною зараз на нашому проекті "Майстер Шеф". Я люблю тебе, ти крута!", - Ектор зізнався в почуттях екс-учасниці й судді шоу, а в кінці заспівав "Happy Birthday to You".

Зазначимо, Ольга Мартиновська родом з Миколаєва, вона переїхала на ПМЖ до Франції. Там вона знімала квартиру у француженки, яка захоплювалася кулінарією і навчила майбутню суддю українського шоу секретам приготування місцевих соусів.

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