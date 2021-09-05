Дружина музиканта Сергія Бабкіна, Сніжана, розповіла про неправильні установки з дитинства
Сніжана Бабкіна - танцівниця й актриса, а з деяких пір і блогерка, повідомляє Politeka.net. У своєму Instagram дружина артиста намагається поділитися життєвою мудрістю.
Так, в одному з нових постів Сніжана розповіла про неправильні установки з дитинства, підкріпивши знімком з чоловіком. На фото Бабкіни посміхалися, обнявшись один з одним.
Сніжана була в чорній сукні, а її чоловік - в смугастому костюмі.
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У пості зірка розповіла, що стикається з жінками, які не вміють цінувати те, що у них є, а вся справа в неправильному вихованні.
"Батьки частіше лають своїх дітей за двійки, невдачі, помилки, капризи.
А отримати п'ятірку, або навчитися пірнати, або прибрати тарілку зі столу, або рівно поставити взуття і т. д. - це для батьків належне!",- поділилася думкою Сніжана.
Як зазначила дружина музиканта, виростаючи, люди не бачать свої маленькі успіхи й лають себе за невдачі.
"Як важливо зрозуміти, що щастя - воно не десь там! Воно прямо зараз! Воно всередині тебе!
Але для того, щоб його відчувати і розширювати, треба очистити всі блоки, затискачі, страхи з тіла, з голови", - вважає артистка.
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