Ресторатор, суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво заявив про свій намір покинути Україну

Відомий ресторатор вже 10 років знімається в українському проекті "Майстер Шеф", пише Politeka.net. Примітно, що сам Ектор - громадянин Канади, де у нього є приватний будинок в Нью-Брансвіку.

Будинок судді проекту розташований посеред лісу, далеко від цивілізації, і це, за його зізнанням, найулюбленіше місце у світі.

У своїх нових сторіс суддя шоу розповів про намір покинути Україну і полетіти в рідний дім.

Ресторатор показав кадри підготовки до подорожі. За словами Ектора, залишилося всього два дні.

"Звичайно, я буду сильно сумувати за Україною. Дуже сильно! Ну, дивіться, яка краса!",- сказав ресторатор і навів камеру на дерева, що оточують його будинок у Києві.

Також Ектор показав, як покує валізу.

"Тут всі мої речі, які в валізу, і Чоко теж хоче зі мною", - зі сміхом вимовив Хіменес-Браво, показуючи свого улюбленця.

Зазначимо, Ектор Хіменес-Браво - канадський і український шеф-кухар колумбійського походження, бізнесмен, телеведучий.

У 2009 році Ектор зважився на переїзд в Україну, де відкрив два п'ятизіркові готелі, далі став суддею "Майстер Шеф", а пізніше відкрив свої ресторани і кондитерську.

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