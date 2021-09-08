Український спортсмен, чемпіон Олімпіади 2020 в Токіо Жан Беленюк розповів, що відчуває до відомої телеведучої Лесі Нікітюк

Борець греко-римського стилю Жан Беленюк дав інтерв'ю, в якому була порушена тема відносини в Лесі Нікітюк, передає Politeka.net.

Примітно, що обидва не афішують своє особисте життя, тому ходить багато чуток про їхні стосунки.

Зокрема, пройшла чутка, що Нікітюк і Беленюка пов'язує більше, ніж дружнє спілкування.

В інтерв'ю на YouTube-проекті "Віддушивдушу" Беленюк прокоментував можливі особисті стосунки з телеведучою.

За його словами, він підписаний на зірку в Instagram, і зауважує, що та часто виставляє фото в купальниках, і це йому подобається.

Він зазначив, що не спілкувався з Лесею, і лише бачився з нею на передачі "Хто зверху" у 2019 році. Тоді спортсмен помітив, що телеведуча висока

"Я люблю високих", - заявив спортсмен.

За словами Беленюка, у Нікітюк є великі шанси створити з ним стосунки, однак у неї нібито хтось вже є.

"У неї ж хтось є, начебто якийсь азербайджанець. Мені просто азербайджанці про це говорили, тому... Напевно, збрехали", - зі сміхом відповів Беленюк.

Зазначимо, телеведуча розповідала в одному з інтерв'ю, що у неї не склалися попередні стосунки з хлопцем, з яким вона зустрічалася 2,5 року.

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