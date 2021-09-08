Відома телеведуча Леся Нікітюк порадувала фанатів веселим фото з шаурмою
Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча і блогер Леся Нікітюк, якій нещодавно написала сама Кім Кардашьян, часто радує шанувальників яскравими і веселими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу телезірка знову зробила пост в мережі з відсиланням до Кардашьян.
У своєму мікроблозі Леся опублікувала кілька пікантних кадрів, на яких позує в сміливому образі з шаурмою в руках. Як видно, перед камерою зірка з'явилася в спокусливому латексному комбінезоні, який красиво підкреслив струнку фігуру і пружні принади. Волосся блогерки розпущене і акуратно укладене, а на її обличчі легкий макіяж і модні окуляри.
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У підписі до фотографій Нікітюк написала: "Шаурма як у Кім". Шанувальники тут же почали коментувати нові фото телеведучої, засинаючи її компліментами і жартами в коментарях: "А хтось дивився на шаурму?", "Карколомна!", "Леся, як завжди, супер", "Образ бомба", "Леся, шаурма смачна?", "Я б тебе з'їв", "Ти шикарна"," Amazing", "Ух, яка апетитна!".
Нагадаємо, Нікітюк розкусила хитрий задум Кім Кардашьян, від якої отримала повідомлення: "Скоро в Києві...".
Як повідомляла Politeka, Нікітюк пішла в рознос в латексі після компліменту від Кім Кардашьян: "Іванівна як завжди".
Також Politeka писала, що Нікітюк влаштувала насичене тренування в "невидимому" костюмі перед тренером: фото.