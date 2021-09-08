Українська телеведуча Маша Єфросиніна ефектно порухалася на камеру на честь важливої події

Маша Єфросиніна вже багато років на телебаченні, повідомляє Politeka.net. Зірка не тільки веде різні передачі, але також бере участь в проектах.

Зокрема, ведуча вже давно виступає тренером на шоу "Ліга Сміху". Єфросиніна розмістила у своєму Instagram пост, повідомивши важливу новину - скоро вийде новий сезон гумористичного шоу. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

На кадрах телеведуча постала в бузковому костюмі і ефектно посувалася на камеру під музику.

За годину публікація зібрала майже 3000 переглядів і багато коментарів.

"Шикарний костюм🔥", " яка ви прекрасна😍 😍", " 😍 😮 дуже чекаємо👏 👏 👏!❤ ️ ", "🔥Красуня", " Обожнюю Машу !!!!! ❤️❤️❤️❤️❤️", "Ваш колір Маша на 100%", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Маша Єфросиніна в одному зі своїх постів розповіла про першу реакцію, коли їй запропонували стати тренером на шоу "Ліга Сміху".

За словами зірки, для неї це стало повною несподіванкою.

"Це величезна відповідальність для мене! Але найбільше, це виклик! Як же я мріяла повернутися у Великий гумор - в найскладніший, але самий цілющий жанр!",- поділилася тоді телеведуча.

Нагадаємо, Полякова з Єфросиніною зняли свої посиденьки на кухні і "підірвали" YouTube

Як повідомляла Politeka, Машу Єфросиніну не впізнали на вулиці, ведуча потрапила в незручну ситуацію

Також Politeka писала, Єфросиніна ніжно притулилася до бородатого чоловіка, в мережі оцінили