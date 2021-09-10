Екс-обранець "Холостячки", комік Олександр Еллерт, засвітився з незнайомкою на одному із заходів



Відома актриса Ксенія Мішина і комік Олександр Еллерт познайомилися на шоу "Холостячка", повідомляє Politeka.net. Пара стала будувати відносини відразу після завершення проекту.

Однак у підсумку влітку цього року обидва оголосили про розставання. Причину такого рішення колишні кохані не розкривають.

Зараз обидва продовжують будувати кар'єру і особисте життя.

Так, Ксенія Мішина разом з сином вирушила до Хорватії, де знімалася в серіалі. Тут вона бере участь у важливому для неї заході "Хорватський міжнародний кіноринок", а також поєднує роботу з відпочинком.

А тим часом Олександр Еллерт став ведучим на весіллі. При цьому артист розважав гостей заходу, навіть станцювавши з однією з дам.

Наречена зробила компліменти роботі ведучого.

"У перші 5 секунд зрозуміла, що зміст у сто разів крутіше, ніж форма. А телек взагалі не передає все тепло, приязність і креатив цієї людини", - написала "господиня" свята.

Зазначимо, після розставання з Еллертом Мішина поміркувала про самотність. За її словами, вона зараз не переживає, що залишиться одна, а навпаки насолоджується тим, що може спати одна і в тиші. Як повідомила Ксенія, самотність допомагає зрозуміти, хто ти є насправді.

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