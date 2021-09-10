Народна артистка України Ольга Сумська показала смішні моменти зі свого чергового виступу в театрі разом із чоловіком
Як пише Politeka.net, 55-річна артистка театру та кіно Ольга Сумська багато виступає в театрі та гастролює всією Україною. Зірка часто ділиться із шанувальниками кадрами підготовки до вистав, показує різні смішні моменти на сцені та розповідає про особисте життя у своєму Instagram.
Цього разу Сумська показала шанувальникам фрагмент вистави "Кохання зітхання", у якій зіграла разом із чоловіком Віталієм Борисюком. Так, на сцену артистка вийшла в шовковому халатику, а її чоловік з’явився на публіці в трусах і сорочці.
За сценарієм Борисюк бігав за Сумською по сцені, піддавшись пристрасті.
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Сцена виглядала доволі кумедною і судячи по реакції глядачів, вистава шанувальникам Ольги Сумської та Віталія Борисюка сподобалася.
Рaніше Politeka писaлa, що Ольга Сумська з гордістю показала Борисюка у ванній на всю країну: "Ні до чого причепитися".
Нагадаємо, що чоловік Сумської Борисюк в одних трусах і сорочці влаштував розбірки з дружиною прямо на сцені: фото.
A ще Politeka повідомлялa, що 55-річна Сумська без макіяжу та зачіски поділилася кумедними кадрами з ванної: "Повний релакс".