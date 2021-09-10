Народна артистка України Ольга Сумська показала шанувальникам кадри зі своєї ранкової пробіжки
Як пише Politeka.net, 55-річна Ольга Сумська – успішна артистка театру та кіно. Зірка багато гастролює Україною та бере участь у різноманітних виставах разом зі своїм чоловіком Віталієм Борисюком. Так, нещодавно зіркове подружжя грало у комедії "Кохання зітхання". Смішними фрагментами вистави Сумська поділилася у своєму Instagram.
Однак, попри щільний графік, Сумська знаходить час на себе. У соціальних мережах вона показала шанувальникам кадри зі своєї ранкової пробіжки. Сумська була без макіяжу, а відео знімала без жодних фільтрів. Артистка була в окулярах, спортивному костюмі та кепці.
"Ранкова пробіжка – півгодинки. А у вас як день починається, друзі?", - сказала Ольга Сумська.
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