Народна артистка України Ольга Сумська показала шанувальникам кадри зі своєї ранкової пробіжки

Як пише Politeka.net, 55-річна Ольга Сумська – успішна артистка театру та кіно. Зірка багато гастролює Україною та бере участь у різноманітних виставах разом зі своїм чоловіком Віталієм Борисюком. Так, нещодавно зіркове подружжя грало у комедії "Кохання зітхання". Смішними фрагментами вистави Сумська поділилася у своєму Instagram.

Однак, попри щільний графік, Сумська знаходить час на себе. У соціальних мережах вона показала шанувальникам кадри зі своєї ранкової пробіжки. Сумська була без макіяжу, а відео знімала без жодних фільтрів. Артистка була в окулярах, спортивному костюмі та кепці.

"Ранкова пробіжка – півгодинки. А у вас як день починається, друзі?", - сказала Ольга Сумська.

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Нагадаємо, що чоловік Сумської Борисюк розплився в усмішці поруч з донькою президента України: "У ці дні згадуємо...".

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