Відомий український хореограф та суддя нового сезону "Україна має талант" Женя Кот прокоментував чутки про вагітність дружини

Як пише Politeka.net, 33-річний Євген Кот – відомий український хореограф. Чоловік став переможцем танцювального шоу "Танці з зірками", де танцював у парі разом із Ксенією Мішиною. Пізніше переможцям шоу запропонували стати суддями нового сезону "Україна має талант". До них також приєднався Сергій Притула.

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Як відомо, Женя Кот одружений на гімнастці і танцівниці Наталії Татаринцевій. У своєму Instagram чоловік часто ділиться світлинами із коханою дружиною. Так, Кот опублікував загадкове фото, на якому ніжно цілує Наталію в живіт.

"Ви навіть не уявляєте як я пишаюсь нею! @tatarintseva.kot 🤍", - сказав Кот.

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Шанувальники одразу ж припустили, що дружина Кота – вагітна.

Пізніше на офіційній сторінці шоу "Україна має талант" опублікували коментар хореографа із цього приводу. Кот сказав, що зараз вони з Наталею планують переїхати у більший будинок. Також він наголосив, що до дітей потрібно обов’язково підготуватися і морально і фізично.

"Ми з Наталею обоє хочемо одну дитину – такого милого кудрявенького хлопчика. Побачимо, як буде. Можливо, пізніше ми захочемо завести і другу, і третю дитинку. Поки я точно хочу хлопця!", - додав Женя.

Рaніше Politeka писaлa, що Женя Кот і Мішина зірвалися на крик через нову учасницю "Україна має талант": "Як ви це робите?".

Нагадаємо, що суддя "Україна має талант" Женя Кот своїм вчинком довів до крику рідну бабусю: "Я так кожен день роблю".

A ще Politeka повідомлялa, що суддя "Україна має талант" і переможець "Танців з зірками" Женя Кот хвалився торсом без футболки: "Не зупиняйтеся".