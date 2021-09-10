Відома російська співачка Алла Пугачова прийшла на похорон до близького друга Бориса Краснова

Як пише Politeka.net, відомий художник-сценограф Борис Краснов та Алла Пугачова не просто співпрацювали (саме Краснов оформляв легендарні "Рождественские встречи" Примадонни), а й близько дружили. Однак, у 2011 році чоловік пережив інсульт, який сильно повпливав на його здоров’я. Цьогоріч Краснов підхопив коронавірус, а згодом пережив і другий інсульт.

За словами лікарів, його мозок був уражений на 85%, він був паралізований, тому шансів на одужання майже не було. Алла Борисівна особисто контролювала та оплачувала лікування близького друга, однак 7 вересня серце Краснова не витримало.

Поховання легендарного художника-сценографа відбулося 9 вересня. Попрощатися із чоловіком у Великий траурний зал Троєкурівського кладовища прийшло багато російських зірок, у тому числі й Алла Пугачова з чоловіком Максимом Галкіним, передає "Комсомольская правда".

Співачка тихо ридала та молилася біля труни друга, а потім й узагалі мало не втратила свідомість. Галкін вчасно взяв за руку і підтримував Примадонну.

До того ж, є інформація, що Пугачова поїхала з кладовища раніше, ніж труну засипали землею. Ймовірно, Примадонна, яка сильно переживає смерть друга, почувала себе не дуже добре.

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