Комік з "Ліги сміху" Іван Люленов, який покинув шоу "Танці з зірками" у другому випуску сильно переживає виліт

Так, партнеркою лідера "Стоянівки" з "Ліги сміху" Люленова на паркеті "Танців" стала відомий хореограф Яна Цибульська. Однак суворі судді і телеглядачі вказали парочці на двері вже в другому випуску, ефір якого відбувся 12 вересня. Темою випуску була любов. Ваня і Яна виконали джайв під пісню Bruno Mars "Runaway baby". Він був в образі Супермена, а вона - Лоїс Лейн.

Виліт з шоу став повною несподіванкою для Люленова. У своїх "сторіз" в Instagram комік поділився особистими переживаннями з цього приводу, передає Politeka.net.

"Дуже засмутився, що вилетів... Було несподівано, це було неприємно. Зараз тільки усвідомлюю, що сталося. Несправедливо, вважаю. Незрозуміло, чому", - заявив він.

Також Люленов відповів, хто, на його думку, повинен був покинути шоу замість нього і за що йому прикро.

"Багато хто там... Я навіть не думав, що ми вилетемо... Дуже прикро за партнерку, за Яну. Я вважаю, що вона найкраща з танцівниць в цьому сезоні. Виходить, я самий х*вий партнер з усіх, хто був у Яни", - зовсім засмутився Ваня.

Відзначимо, разом з парою Люленова і Цибульської претендентами на виліт також були Фагот і Катерина Трішина, які, втім, продовжать боротьбу за головний приз.

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