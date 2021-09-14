Переможниця "Холостяка" Анна Богдан розповіла, що пропала з мережі, бо захворіла

Як повідомляє Politeka.net, відома блогерка Анна Богдан, яка стала переможницею одного з сезонів реаліті-шоу "Холостяк", часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Нещодавно фоловери помітили, що дівчина почала рідше з'являтися в сторіс, про що її безпосередньо і просили.

Аня вирішила не мовчати і пояснити шанувальникам свою знижену активно в соцмережі. Виявилося, що вона захворіла і через це знімати відео для сторіс їй стало складно. Дорогою до лікаря Богдан розповіла про своє самопочуття.

"Друзі, всім привіт. Багато мене запитують, Куди я пропала, мене вчора не було в сторіс. Я трохи захворіла, тому зараз їду до лікаря, і в сторіс мене буде трішечки менше", - розповіла Ганна.

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