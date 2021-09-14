Відома українська телеведуча Леся Нікітюк блиснула ніжками в розрізі красивого плаття

Ведуча ретельно стежить за зовнішністю, займаючись спортом і намагаючись правильно харчуватися, передає Politeka.net.

Фізичні навантаження допомагають зірці підтримувати свій організм в тонусі. За словами Лесі, вона вранці робить зарядку, ходить в зал або басейн. Завдяки цьому зірка залишається стрункою і в будь-якому вбранні виглядає ефектно.

13 вересня телеведуча побувала на першій премії National Bloggers Awards, на якій відзначили кращих блогерів року.

Леся Нікітюк стала гостею заходу. Красуня прийшла в ультра-короткій сукні кольору "апероль". Крій вбрання був такий, що завдяки йому можна було помилуватися стрункими ногами зірки.

Дизайнер Андре Тан зняв ведучу і зробив їй комплімент.

"Показує всім свої красиві довгі ноги, з яких можна пити", - вимовив зачарований Андре Тан.

Обидва посміялися.

Примітно, Леся Нікітюк на заході оголошувала переможців.

Сама телеведуча теж великий блогер, на її Instagram підписані 3,7 млн користувачів мережі. Найбільшу популярність Леся отримала після зйомок у шоу "Орел і Решка". Зараз телеведуча стає гостею інших проектів, а також їх ведучою.

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