Дружина українського телеведучого "Співають всі" Володимира Остапчука, розповіла, які у неї стосунки з колишньою дружиною чоловіка

Минулого року відомий телеведучий розлучився з дружиною Оленою Войченко, передає Politeka.net. Пара розлучалася зі скандалом, адже жінка звинувачувала шоумена в численних зрадах.

Як там не було, Володимир Остапчук в цьому ж році одружився знову. Новою обраницею телеведучого стала нотаріус Христина Гірняк.

Примітно, що телеведучий неодноразово скаржився, що екс-дружина не дає йому бачитися з дітьми - дочкою Емілією (2013 р.н.) і сином Еваном-Олександром (2018 р. н.).

У нових постах Христина Гірняк розповіла про напружені стосунки між нею і Войченко, також зазначивши, що рідко вдається бачитися з дітлахами.

"На превеликий жаль дітей не пускають до нас в будинок. Бо кажуть, що в будинку живе повія", - написала дружина шоумена, повідомивши, що не може приготувати піцу з Емілією, але ж вона обіцяла.

Далі вона зазначила: "Дітям кажуть, що я погана тітка".

За словами Христини, вони з Володимиром почали жити тільки через вісім місяців відносин.

Також Гірняк розповіла, як розподіляється побут в їхньому будинку. Виявляється, у неї є помічниця, і якщо вона не може прийти, то вони з Володимиром добре справляються самі.

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