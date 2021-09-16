У Мережі бояться, що той прийшов не за любов'ю

За серце співачки Злати Огневич на популярному шоу "Холостячка" побореться 31-річний відомий блогер

Українцям кожен день представляють по новому учаснику проекту, передає Politeka.net.

Раніше в мережі ходили чутки, що залицятися до Огневич буде відомий психолог і блогер Роман Свечкоренко. 16 вересня офіційно стало відомо, що учасником став саме він.

В офіційній групі Instagram опублікували фото хлопця і розповіли про нього. Зазначається, що приблизно чотири роки Свечкоренко займається психологією і вважає себе фахівцем в області жіночого щастя.

У Романа є дочка Мія, з якою він намагається проводити весь вільний час.

"Заради дочки я перенесу або скасую будь-яку зустріч. Свою дитину я завжди ставлю в пріоритет", - поділився психолог.

Блогер вірить, що участь у "Холостячці" буде для нього доленосною. Роман впевнений, що у нього все вийде з Огневич.

Новий учасник шоу у деяких шанувальників викликав недовіру:

"Занадто красивий, як на мене", "знову всі туди приходять за піаром...потім ще не раз побачимо їх у всіх ток-шоу країни", "кількість його підписників трохи відлякує. Не за новими фоловерами він прийшов, а саме до Злати? Тому що вона гідна, щоб її щиро любили. подивимося)".

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