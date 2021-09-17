За добу до концерту менеджмент "Океану Ельзи" повідомив, що пускати на захід будуть не всіх
Гурт Окен Ельзи вирішив привітати львів'ян з 360-річчям Львівського національного університету імені Івана Франка 18 вересня великим народним гулянням. Яке, як виявилося, не всім буде доступно.
Про нові правила повідомили на офіційній сторінці ОЕ в соцмережі Фейсбук, пише Politeka.net.
Так, згідно з розпорядженням мера Львова і у зв'язку із зростанням захворюваності коронавірусом, на концерт пускатимуть тільки вакцинованих громадян (з однією або двома дозами), або з негативним ПЛР-тестом. Вакцинуватися, до речі, можна буде на місці. Тих, хто зробить щеплення прямо перед концертом, теж обіцяють пропускати. Відзначається, що діти (разом з батьками) проходять вільно, без тестів або вакцинації, як і підлітки до 18 років. З собою всім бажаючим побувати на концерті ОЕ слід мати захисні маски.
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Українці бурхливо обговорюють у коментарях цю подію:
"А "Океан Ельзи" вже "вакцинувався", тому що якщо ні, я не піду. Дуже хвилююся за стан свого здоров'я!"
"Молодці!!! Якби всі організатори масових заходів дотримувалися таких правил, то ми вже забули б про COVID"
"Небезпечна тема. Так і гроші втратити можна. Або вже так заробили, що не важливо?)"
"Сенс від щеплення прямо перед концертом? Антитіла не виробляються за 5 хвилин"
"Ідіотизм якийсь. Не поширення хвороби боїмося, а за нерозповсюдження вакцини переживають"
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