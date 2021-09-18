Український артист Андрій Данилко, який отримав величезну популярність, завдяки образу Вєрки Сердючки, залишився без матері
У Андрія Данилка померла мама, Світлана, у віці 83 років. Про трагічну новину стало відомо тільки в цьому році, хоча жінка померла у 2020-му.
Співак не афішував своє горе, про це знали тільки найближчі. Про це у програмі "Викриття. Післямова" повідомила бек-вокалістка артиста Олена Романовська.
Друг артиста, співак EL. Кравчук розповів, що Андрій Данилко був на похоронах у рідному селі на Полтавщині. За його словами, артист дуже важко переживав втрату.
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EL. Кравчук згадує, що Данилко був в дружніх стосунках з матір'ю, він міг їй все розповісти і навіть випити по чарці.
Сусідка Світлани поділилася, що та була хорошою людиною, щедрою, гостинною і всіх поважала.
Зазначимо, Данилко народився другого жовтня 1973 року в Полтаві. Батько Михайло - водій, який помер від раку легенів в 1980-му, а мати - маляр, також у артиста є старша зведена сестра Галина.
За інформацією ЗМІ, Світлані доводилося працювати в три зміни, щоб забезпечити сім'ю. Жінка прожила в селі все життя, і не хотіла переїжджати до сина в столицю.
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