Відома українська співачка Джамала, яка бере участь у шоу "Танці з зірками", розповіла про проблеми, які вона відчуває

Зірка зважилася взяти участь у популярному проекті "Танці з зірками", пише Politeka.net. Партнером артистки став професійний танцюрист Антон Нестерко.

Пара багато репетирує, навіть попри проблеми з якими зіткнулася.

У нових сторіс Джамала розповіла, що вона захворіла.

"Друзі, як ви? Я налаштована рішуче. Зараз їду на репетицію і подумала про те, що на цьому тижні у мене не було навіть часу постити якісь сторіс. Ну, правда, ми дуже стараємося, багато репетируємо... навіть з соплями, але хочемо Вас дивувати й радувати цієї неділі", - розповіла співачка.

Кадри зірка записувала в машині, вона була без макіяжу.

"Бережіть здоров'я. Сезонне ГРВІ ніхто не скасовував. 1) повний ніс соплів, 2) відсутність манікюру, але повне серце любові", - написала артистка.

Також Джамала розповіла про свого партнера.

"Антон Нестерко не втомлюється надихати й вражати мене. А я намагаюся своєю чергою здивувати його", - поділилася Джамала.

Далі співачка показала кадри з репетиції. Нестерко не міг віддихатися після танцю, але все ж попросив, щоб голосували за їх пару.

Нагадаємо, Джамала розповіла, хто став її партнером по "Танцях з зірками"

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