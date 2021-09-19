Відома українська співачка Джамала, яка бере участь у шоу "Танці з зірками", розповіла про проблеми, які вона відчуває
Зірка зважилася взяти участь у популярному проекті "Танці з зірками", пише Politeka.net. Партнером артистки став професійний танцюрист Антон Нестерко.
Пара багато репетирує, навіть попри проблеми з якими зіткнулася.
У нових сторіс Джамала розповіла, що вона захворіла.
"Друзі, як ви? Я налаштована рішуче. Зараз їду на репетицію і подумала про те, що на цьому тижні у мене не було навіть часу постити якісь сторіс. Ну, правда, ми дуже стараємося, багато репетируємо... навіть з соплями, але хочемо Вас дивувати й радувати цієї неділі", - розповіла співачка.
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Кадри зірка записувала в машині, вона була без макіяжу.
"Бережіть здоров'я. Сезонне ГРВІ ніхто не скасовував. 1) повний ніс соплів, 2) відсутність манікюру, але повне серце любові", - написала артистка.
Також Джамала розповіла про свого партнера.
"Антон Нестерко не втомлюється надихати й вражати мене. А я намагаюся своєю чергою здивувати його", - поділилася Джамала.
Далі співачка показала кадри з репетиції. Нестерко не міг віддихатися після танцю, але все ж попросив, щоб голосували за їх пару.
Нагадаємо, Джамала розповіла, хто став її партнером по "Танцях з зірками"
А ще Politeka писала, що Джамала в напівпрозорій сукні не стримала почуттів перед ефіром "Танців з зірками"
Також Politeka повідомляла, що Джамала після "Танців з зірками" зважилася на ще один ризикований досвід